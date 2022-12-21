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عرض «سيدتي الجميلة» في مصر ليلة رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 03:23 مساء
عرض «سيدتي الجميلة» في مصر ليلة رأس السنة
بوستر مسرحية «سيدتي الجميلة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تستعد الممثلة المصرية ريم مصطفى لعرض مسرحية «سيدتي الجميلة» مع النجم أحمد السقا في مصر، يومي 30 و31 ديسمبر، على مسرح «كايرو شو موفنبيك» 6 أكتوبر، وذلك بعد انطلاق العرض في السعودية.

ويعيد السقا وريم تقديم مسرحية «سيدتي الجميلة» على خشبة المسرح مجددًا بعد بعد 53 سنة من تقديمها العام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية «كمال» التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية «صدفة» التي قدمتها شويكار، وفقًا لبيان. 

«سيدتي الجميلة» مقتبسة من مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو، وتم تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبدالسلام، وتدور أحداثها حول «كمال» الذي يبحث عن امرأة جميلة يريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى «صدفة» فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك. 

- ريم مصطفى تعيد «صدفة» شويكار إلى المسرح

تسجل «سيدتي الجميلة» التجربة الثانية لريم مصطفى على خشبة المسرح بعدما قدمت العام الماضي مسرحية «في نص الليل» بمشاركة حسن الرداد، غادة عادل، محمد عبدالرحمن، سليمان عيد، مصطفى هريدي، مصطفى بسيط، نيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة. 

من ناحية أخرى، تواصل الممثلة المصرية تصوير مسلسلها الجديد «سر السلطان» المستوحى من قصة الأديب الراحل يوسف إدريس «سره باتع»، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمنين، ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج لخالد يوسف وإنتاج شركة «سينرجي»، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال.

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