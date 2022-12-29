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أحمد السقا يستعد لعرض «سيدتي الجميلة» الجمعة والسبت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 01:06 مساء
أحمد السقا يستعد لعرض «سيدتي الجميلة» الجمعة والسبت
أحمد السقا على بوستر مسرحية «سيدتي الجميلة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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يستعد النجم المصري أحمد السقا لعرض مسرحية «سيدتي الجميلة»، الجمعة والسبت، على مسرح «كايرو شو» بموفنبيك 6 أكتوبر (غرب القاهرة)، وذلك بعدما حققت المسرحية نجاحًا كبيرًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويعيد السقا مسرحية «سيدتي الجميلة» على خشبة المسرح مجددًا بعد 53 سنة من تقديمها العام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار، وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتى وقتنا هذا، وهي إحدى روائع الكاتب المسرحي برنارد شو، ويجسد أحمد السقا شخصية «كمال» التي قدمها فؤاد المهندس، وفقا لبيان.

«سيدتى الجميلة» مقتبسة من مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو، وجرى تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبدالسلام، وتدور أحداثها حول «كمال» الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى «صدفة» فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

كده أوكيه
ويعود أحمد السقا للوقوف على خشبة المسرح بعد غياب 19 عامًا، وتحديدًا منذ تقديمه مسرحية «كده أوكيه» تأليف أحمد عفيفي وإخراج سمير العصفوري، وشارك في بطولتها منى زكي وهاني رمزي وياسمين عبدالعزيز وشريف منير وسمية الخشاب التي شاركت في العروض الأخيرة بدلا من ياسمين عبدالعزيز، وجرى عرضها لأكثر من خمس سنوات.

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وينتظر السقا، عرض فيلم «السرب»، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريبًا، ويشارك في بطولته نيللي كريم وشريف منير ومحمود عبدالمغني ودياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي وآسر ياسين وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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