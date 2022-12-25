«ذي صن» البريطانية «نادمة» على نشر مقال مسيء لميغن ماركل

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت جريدة «ذي صن» البريطانية، الجمعة، «الندم» على نشر مقال للصحفي جيريمي كلاركسون حمل فيه بشدة على ميغن ماركل، معلنة سحب النص من أرشيفها.

وكان كلاركسون عبّر في مقال عبر الجريدة عن «كرهه» لميغن، قائلا إنه يحلم باليوم «الذي تُجبر فيه على السير عارية بشوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها +يا للعار!+ وترمي عليها البراز»، وفق «فرانس برس».

وتلقت منظمة المعايير الصحفية المستقلة في المملكة المتحدة (Ipso) أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقال الذي ندد به أيضا الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وسحبت «ذي صن» المقال، الإثنين، عن موقعها الإلكتروني، بطلب من كاتبه الذي أشار عبر «تويتر» إلى أنه استند فيه إلى «اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز». وكتب «أشعر بالرعب لأني سببت الكثير من الأذى وسأكون أكثر حذرا في المستقبل».

وفي أحد أبرز مشاهد المسلسل الشهير، تُرغم شخصية نسائية على المشي في «مسيرة العار» عارية في الشوارع فيما يرمى الناس القاذورات عليها.

تصريحات عنصرية

وكتبت «ذي صن» عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، «آراء الكتّاب لا تلزم سواهم، لكننا كجهة ناشرة، ندرك أن حرية التعبير مقرونة بالمسؤولية»، مضيفة «نحن في +ذي صن+، نادمون على نشر هذا المقال ونشعر بأسف صادق».

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ولفتت الجريدة إلى أنها سحبت المقال من موقعها الإلكتروني ومن أرشيفها.

وهذه ليست أول مرة يبرز اسم جيريمي كلاركسون على خلفية تصريحات مسيئة أو أعمال استفزازية.

وفي 2015، جرى استبعاده من برنامج «توب غير» المخصص لعالم السيارات عبر «بي بي سي»، بعد اعتدائه جسديا ولفظيا على أحد المنتجين. وقبل ذلك، أثار الجدل مرات عدة واتُّهم بإطلاق تصريحات عنصرية.