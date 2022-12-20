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شكاوى بالجملة بسبب مقالة «كراهية» ضد ميغن ماركل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 04:15 مساء
شكاوى بالجملة بسبب مقالة «كراهية» ضد ميغن ماركل
مقدم برنامج «توب غير» السابق جيريمي كلاركسون بمدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية، 10 يونيو 2015 (أ ف ب)
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واجه الصحفي البريطاني جيريمي كلاركسون، مقدم برنامج «توب غير» سابقا، وابلا من الشكاوى، الإثنين، بسبب مقال قال فيه إنه «يكره» ميغن ماركل زوجة الأمير هاري.

وكان كلاركسون كتب في مقال عبر جريدة «ذي صن» البريطانية، الجمعة، أنه يحلم باليوم «الذي تُجبر فيه ميغن على السير عارية بشوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها +يا للعار!+ وترمي عليها البراز»، وفق «فرانس برس».

وبرر المقدم المثير للجدل البالغ 62 عاما، كلامه هذا قائلا إنه مستوحى من أحد مشاهد المسلسل التلفزيوني «غايم أوف ثرونز».

وكتب كلاركسون عبر «تويتر»، «في مقالة كتبتها عن ميغن، استندت إلى اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز. وقد كان لذلك أثر سلبي على عدد كبير من الناس». وأضاف «أشعر بالرعب لأني سببت الكثير من الأذى وسأكون أكثر حذرا في المستقبل».

وقالت منظمة المعايير الصحفية المستقلة في المملكة المتحدة (Ipso) إنها تلقت أكثر من 12 ألف شكوى بشأن المقال حتى الساعة الخامسة من عصر الإثنين بتوقيت غرينتش، وهو ما يقارب العدد الإجمالي الذي تلقته في العام 2021.

اختيار المفردات
وكُتب المقال، الذي سُحب لاحقا من موقع «ذي صن» الإلكتروني، ردا على المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على «نتفليكس» بعنوان «Harry & Meghan».

- وثائقي «هاري أند ميغن» يعيد فتح جراح العائلة الملكية البريطانية

في هذا الوثائقي، يتهم هاري وميغن الصحافة الشعبية البريطانية بالعنصرية وبمحاولة تدمير ميغن، محملين إياها مسؤولية في الإجهاض التلقائي الذي تعرضت له بسبب الحملة المركزة التي أقيمت ضدها.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الشخصيات العامة من أن «اختيار المفردات أمر مهم»، بينما قالت ابنة كلاركسون، إميلي، في منشور على الإنترنت إنها «ضد كل ما كتبه والدي».

من بين الأسماء البارزة التي انتقدت كلاركسون على مقالته، الوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا ستورجون، والمؤلف فيليب بولمان ورئيس بلدية لندن صادق خان.

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