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سالم عيسى يتماثل للشفاء بعد إجرائه عملية جراحية بتونس

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الأحد 18 ديسمبر 2022, 12:59 مساء
سالم عيسى يتماثل للشفاء بعد إجرائه عملية جراحية بتونس
الفنان سالم عيسى، يسار، ومحمد صالح الأبيض (أرشيفية، الإنترنت)
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أجرى الفنان سالم عيسى، نقيب الفنانين السابق، عملية جراحية، صباح الأربعاء، استأصل خلالها الكلى وجزءًا من القولون في تونس.

وفي اتصال هاتفي بمحمد صالح الأبيض لـ«بوابة الوسط» أكد أن حالة الفنان سالم عيسى في تحسن مستمر وبمرحلة التماثل للشفاء.

تعرض سالم لوعكة صحية أثناء العمل على بروفات منوعة «هدرازي 11» ونقل على إثرها إلى المستشفى، مما دفعه للاعتذار من الفنان فرج عبدالكريم عن المشاركة هذا العام.

- سالم عيسى يسافر لتونس بعد تعرضه لوعكة صحية

يشار إلى أن سالم عيسى، قلد خلال شهر نوفمبر الماضي كرئيس لمهرجان «درنة الزاهرة» بمدينة درنة في دورته الخامسة، والتي حملت اسم الفنان الراحل صالح الأبيض.

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