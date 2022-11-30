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سالم عيسى يسافر لتونس بعد تعرضه لوعكة صحية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 11:06 صباحا
سالم عيسى يسافر لتونس بعد تعرضه لوعكة صحية
سالم عيسى خلال حضوره مهرجان «درنة الزاهرة» (الإنترنت)
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تعرض الفنان سالم عيسى، نقيب الفنانين السابق، لوعكة صحية وذلك أثناء العمل على بروفات منوعة «هدرازي 11» ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي اتصال هاتفي، قال الفنان سالم عيسى، إنه يستعد للسفر إلى تونس، الأربعاء، للاطمئنان على صحته بعد إجراء بعض الفحوصات في مستشفى بمدينة بنغازي.

وأضاف سالم أنه الآن بخير وسيعود لاستكمال بروفات «هدرازي» في نسخته الـ11 مع بطل العمل فرج عبدالكريم ومجموعة من الفنانين.

يشار إلى أن سالم عيسى، قلد خلال شهر نوفمبر الجاري كرئيس لمهرجان «درنة الزاهرة» بمدينة درنة في دورته الخامسة، والتي حملت اسم الفنان الراحل صالح الأبيض.

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