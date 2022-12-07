«كاملة» يحظى بعرضه العالمي الأول في «البحر الأحمر»

القاهرة - بوابة الوسط

عُرِض، مساء الثلاثاء، الفيلم المصري «كاملة» ضمن فعاليات مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»، وذلك بحضور صناعه المنتج رأفت توماس والمخرج جون إكرام وأبطاله إنجي المقدم ومي الغيطي وفراس سعيد. كما حضر العرض مجموعة من الفنانين المصريين منهم بشرى وشريف رمزي وأحمد حاتم وآيتن عامر.

تدور أحداث الفيلم في إطار دراما إنسانية عن «كاملة» الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها نظرًا لتجاوزها سن الأربعين دون زواج، وخلال الأحداث تلتقي بـ«أسماء» إحدى الحالات التي تقوم بعلاجها، وتعاني هي الأخرى من نظرة المجتمع لها نتيجة لظروف ما، لتكتشف «كاملة» أن أزمتها هي الوجه الآخر لأزمة «أسماء»، فتقع «كاملة» في خطأ مهني، مما يجعل حياتها تتغير رأسًا على عقب، وفقًا لبيان.

من جانبه، أعرب المخرج جون إكرام عن فخره هو وأبطال العمل بردود الفعل التي صاحبت العرض العالمي الأول للفيلم، وهو ما أكد وجهة نظره وهي أن قصة الفيلم لا تمس المرأة المصرية فقط بل المرأة العربية عمومًا.

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فيلم «كاملة» من بطولة إنجي المقدم ومي الغيطي وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوى عثمان، من إنتاج «هوليوود فيلم» رأفت توماس، من تأليف محمد عبدالقادر وإخراج جون إكرام.