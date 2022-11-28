تكريم يسرا في افتتاح مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

تقديرًا لمساهمتها الاستثنائية في صناعة السينما العربية، أعلن مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» تكريم النجمة المصرية يسرا بجائزة «اليُسر الفخرية الذهبية» في حفل افتتاح دورته الثانية (1-10 ديسمبر). وبجانب يسرا، يقدم المهرجان جائزته التكريمية للمخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي والممثل والمنتج الهندي شاروخان.

وبمناسبة الإعلان عن تكريم يسرا، علق الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي»، محمد التركي، قائلًا «تعد النجمة المصرية يسرا واحدة من السيدات الرائدات في صناعة السينما، وهي شخصية ثقافية ملهمة في العالم العربي. ويسرنا الاحتفاء بها وتكريمها جنبًا إلى جنب مع النجمين غاي ريتشي وشاروخان، تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم صناعة السينما، حيث يمثل الثلاثة دورًا مهمًا في هذا المجال، ونتطلع إلى استضافتهم والترحيب بهم في مدينة جدة»، وفقًا لبيان.

سفيرة النوايا الحسنة

وبمسيرة فنية تضم أكثر من 140 عملًا متنوعًا في السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة، أصبحت النجمة يسرا أيقونة فنية لامعة ارتبطت بأهم الأعمال والأسماء في تاريخ صناعة السينما والترفيه بالعالم العربي، ومن خلالها لعبت يسرا دورًا أساسيًا في التأثير بقضايا مهمة للمجتمعات العربية، وهي عضوة بالعديد من المنظمات الفنية والاجتماعية بأنحاء العالم، من بينها أكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة لجوائز «الأوسكار» التي أصبحت أول ممثلة مصرية تنضم لها، كما نالت جوائز وتكريمات من أهم المهرجانات السينمائية الدولية، وهي متواجدة بشكل مستمر في قوائم النساء العربيات الاكثر تأثيرًا بمجتمعاتهن.

- قواعد التعامل مع يسرا في «أحلام سعيدة»

تشغل يسرا الآن المنصب الشرفي كسفيرة نوايا حسنة للعديد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ونالت عن جهودها تلك أكثر من 50 تكريمًا محليًا ودوليا، من بينها جمعية الأطباء الملكية في لندن، وشاركت في دورات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا والأردن ومصر، وهي عضو بمجلس أمناء منظمة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة (KBG)، وأخيرًا شاركت في الفيلم التسجيلي «تغير المناخ يغيرنا جميعا» الذي عُرض في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP-27) بمدينة شرم الشيخ المصرية. واختارتها مجلة «Arabian Business» ثلاث مرات في قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية.