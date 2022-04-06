قواعد التعامل مع يسرا في «أحلام سعيدة»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم الفنانة المصرية يسرا في مسلسل «أحلام سعيدة» شخصية «فريدة»، وهي أرستقراطية صعبة المراس، لا يحصل على ثقتها إلا القليل، بعد أن أصيبت بالعمى نتيجة حادث، أصبحت أكثر حدة مع الآخرين، لكن مع ذلك، يقدم المسلسل دليلا للتعامل مع فريدة، أو للتعامل مع من أصيبت حاسة من حواسهم.

في حالة شخصية «فريدة»، تعلمت «شيرين» غادة عادل إنها لا يجب أن تجعل الكفيف يشعر أنه كذلك، يجب ألا تتدخل للمساعدة إلا في أمر يستحق، وفي هذه الحالة استعانت بصديقتها «ليلى» مي كساب لكي توفر خادمة تساعد فريدة في المنزل، وهذا لأن فريدة صعبة المراس ولا يحب أحدهم أن يعمل لديها.

القاعدة الثانية هي ألا تأخذ أي إهانة بشكل شخصي، لأن من أصيب بأي عاهة يكون متحفزا، لأن الجميع يعامله بشفقة مبالغ فيها، وهو ما لا يحب أن يشعر به.

القاعدة الثالثة التي قد نراها في الحلقات المقبلة، هي التكنولوجيا، أو مساعدة فريدة في التعرف على الوسائل التكنولوجية التي تجعل من الحياة سهلة.

«أحلام سعيدة» من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، ويشارك يسرا في بطولة المسلسل غادة عادل ومي كساب وعماد رشاد ونبيل نور الدين، إضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

يحكي «أحلام سعيدة» قصة فريدة، وهي شخصية أرستقراطية مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء، وفي الخلفية يستعرض المسلسل ما يحدث في الماضي، حيث فوزية التي ترغب باحتراف التمثيل في فرنسا.