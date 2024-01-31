«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع

القاهرة - بوابة الوسط

شدّد مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، الأربعاء، على أن سكان قطاع غزة «يموتون من الجوع» بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وقال راين في مؤتمر صحفي: «هناك سكان يموتون من الجوع، ويجرى دفعهم إلى حافة الهاوية، وهم ليسوا أطرافا في هذا النزاع، ويجب حمايتهم. كما يجب حماية مرافقهم الصحية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في ديسمبر الماضي، من أن خطر الموت من الجوع أصبح «حقيقيا» في غزة. وأوضحت «يونيسف» أيضا أن الأطفال والأسر يواجهون العنف والحرمان، داعية إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل سريع وآمن دون عوائق.

%80 من الأطفال في غزة يعانون فقرًا غذائيًا

وقالت «يونيسف» إن أكثر من 80% من الأطفال في قطاع غزة يعانون فقرًا غذائيًا حادًا.

وحذرت المنظمة من أن تقديراتها تشير إلى أنه «في الأسابيع المقبلة سيعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة أشد أشكال سوء التغذية تهديدا للحياة، والمعروف باسم الهزال الشديد، وسيحتاجون إلى أغذية علاجية».

«عواقب كارثية» على سكان قطاع غزة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة ستكون له «عواقب كارثية» على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

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وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «القرارات التي اتخذتها عدة دول بوقف التمويل أونروا، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة». وأضاف: «لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل، ونحن نناشد إعادة النظر في هذه القرارات».

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26 ألفًا و900 قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال، على ما أعلنت، الأربعاء، وزارة الصحة في القطاع.

وأفادت الوزارة، في بيان، باستشهاد 150 شخصًا على الأقل في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أُصيب نحو 65 ألفًا و949 شخصًا. وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، و«يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».