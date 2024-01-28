19 مجزرة خلال آخر 24 ساعة.. ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 26422 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26422 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 26422 شهيدا و65087 إصابة بعد مرور 114 يوما على العدوان.

وتابع البيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة.

ولفت إلى أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.