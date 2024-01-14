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كوريا الشمالية أطلقت «صاروخا بالستيا غير محدد»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 09:31 صباحا
كوريا الشمالية أطلقت «صاروخا بالستيا غير محدد»
تجربة صاروخية لكوريا الشمالية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، اليوم الأحد، بحسب الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية التي يسودها توتر مع الجنوب. 

وقالت رئاسة الأركان المشتركة بسيول في بيان: «كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق»، المعروف أيضا بـ«بحر اليابان»، وفق وكالة «فرانس برس».

توتر في شبه القارة الكورية
ومؤخرا تزايدت وتيرة التوتر في شبه القارة الكورية.وأجرت كوريا الشمالية مناورات بالذخيرة الحيّة يوم الأحد الماضي عند سواحلها الغربية، وفق ما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية
الجنوبية الأحد، في ثالث يوم على التوالي من التدريبات العسكرية قرب الحدود البحرية المتنازع عليها مع سيول.

ومنذ أكثر من أسبوع أطلقت كوريا الشمالية 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية، على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، غداة دفعة أولى أطلقتها بوينغ يانغ، ما استدعى ردا من سيول مع تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة.

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