  • Alwasat News
Atwasat

قيادة بـ«حماس»: اغتيال العاروري «لن ينال من استمرار المقاومة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 07:36 مساء
قيادة بـ«حماس»: اغتيال العاروري «لن ينال من استمرار المقاومة»
القيادي في حركة حماس الذي اغتالته إسرائيل صالح العاروري. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد عضو المكتب السياسي لـ«حماس» عزت الرشق الثلاثاء أن اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، «لن ينال من استمرار المقاومة».

وقال الرشق في بيان إن «عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة»، وفق «فرانس برس».

وأكدت حركة حماس «اغتيال» القيادي في الحركة الفلسطينية صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت سابق الثلاثاء، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.

من هو العاروري؟
وأورد تلفزيون الأقصى في إعلان عاجل «استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت مع اثنين من قادة القسام في بيروت». ووصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق العملية بـ«عملية اغتيال جبانة ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني».

-  حماس: اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة «القسام» في بيروت
-  «الوكالة اللبنانية»: أربعة قتلى في ضربة نفذتها مسيَّرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت

والعاروري هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني بارز، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» السابق، ساهم بتأسيس «كتائب القسام» الجناح العسكري لحماس في الضفة، ويعد الرأس المدبر لتسليح كتائب القسام. 

واعتقل وقضى نحو 15 عامًا في سجون الاحتلال، ثم أبعد عن فلسطين، وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار «صفقة شاليط»، وهو متزوج وله ابنتان وكان يعيش في لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية بشأن إجراء محادثات تهجير سكان غزة

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية بشأن إجراء محادثات تهجير سكان غزة
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قلق داخل «بنتاغون»: صاروخ أميركي بـ2.1 مليون دولار لمواجهة مسيّرة يمنية بـ2000 دولار
قلق داخل «بنتاغون»: صاروخ أميركي بـ2.1 مليون دولار لمواجهة مسيّرة...
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا من غزة
«الأورومتوسطي» يطالب الاحتلال بتسليم أطفال فلسطينيين نقلهم قسرًا ...
هنية: لن يجري إطلاق الأسرى الإسرائيليين إلا «بشروط» حماس
هنية: لن يجري إطلاق الأسرى الإسرائيليين إلا «بشروط» حماس
فرنسا تقدم 15 طنًا من المساعدات الطبية للجيش اللبناني
فرنسا تقدم 15 طنًا من المساعدات الطبية للجيش اللبناني
اسماعيل هنية: «منفتحون» على «حكومة وطنية» في الضفة الغربية وقطاع غزة
اسماعيل هنية: «منفتحون» على «حكومة وطنية» في الضفة الغربية وقطاع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
المزيد
قيادة بـ«حماس»: اغتيال العاروري «لن ينال من استمرار المقاومة»
قيادة بـ«حماس»: اغتيال العاروري «لن ينال من استمرار ......
«الوكالة اللبنانية»: أربعة قتلى في ضربة نفذتها مسيَّرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
«الوكالة اللبنانية»: أربعة قتلى في ضربة نفذتها مسيَّرة ......
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)
انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)...
اسماعيل هنية: «منفتحون» على «حكومة وطنية» في الضفة الغربية وقطاع غزة
اسماعيل هنية: «منفتحون» على «حكومة وطنية» في الضفة الغربية ......
فرنسا تقدم 15 طنًا من المساعدات الطبية للجيش اللبناني
فرنسا تقدم 15 طنًا من المساعدات الطبية للجيش اللبناني...
المزيد