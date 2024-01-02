قيادة بـ«حماس»: اغتيال العاروري «لن ينال من استمرار المقاومة»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المكتب السياسي لـ«حماس» عزت الرشق الثلاثاء أن اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، «لن ينال من استمرار المقاومة».

وقال الرشق في بيان إن «عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة»، وفق «فرانس برس».

وأكدت حركة حماس «اغتيال» القيادي في الحركة الفلسطينية صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت سابق الثلاثاء، مع اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.

من هو العاروري؟

وأورد تلفزيون الأقصى في إعلان عاجل «استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ المجاهد القائد صالح العاروري في غارة صهيونية غادرة في بيروت مع اثنين من قادة القسام في بيروت». ووصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق العملية بـ«عملية اغتيال جبانة ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني».

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والعاروري هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني بارز، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» السابق، ساهم بتأسيس «كتائب القسام» الجناح العسكري لحماس في الضفة، ويعد الرأس المدبر لتسليح كتائب القسام.

واعتقل وقضى نحو 15 عامًا في سجون الاحتلال، ثم أبعد عن فلسطين، وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار «صفقة شاليط»، وهو متزوج وله ابنتان وكان يعيش في لبنان.