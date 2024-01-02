«الوكالة اللبنانية»: أربعة قتلى في ضربة نفذتها مسيَّرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الضربة التي نفذتها مسيَّرة إسرائيلية استهدفت مكتبًا تابعًا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، الثلاثاء أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وعدد من الإصابات.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن «الانفجار الذي استهدف مكتبًا لحماس في المشرفية أدى إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات».

وأوردت الوكالة، في وقت سابق، أن «طائرة مسيَّرة إسرائيلية قصفت مكتبًا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مضيفة أن بعض الأشخاص أصيبوا». وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن «مسيَّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبًا لحماس في المشرفية» وسقط عدد من الجرحى. ووصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.

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وأظهرت صور متداولة النيران وهي تتصاعد من انفجار الضاحية التي تعد معقل حزب الله، وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الانفجار وقع في حي معوض بمنطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية.