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حماس: اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة «القسام» في بيروت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 06:53 مساء
حماس: اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة «القسام» في بيروت
القيادي في الحركة صالح العاروري. (الإنترنت)
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نقلت قناة «الجزيرة» عن مصادر في حركة حماس الفلسطينية تأكيدها اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت إثر غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيَّرة على مكتب الحركة الإسلامية في ضاحية بيروت الجنوبية. 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الضربة التي نفَّذتها مسيَّرة إسرائيلية استهدفت مكتبًا تابعًا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، الثلاثاء أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وعدد من الإصابات.

والعاروري هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني بارز، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» السابق، ساهم بتأسيس «كتائب القسام» الجناح العسكري لحماس في الضفة، ويعد الرأس المدبر لتسليح كتائب القسام. 

واعتقل وقضى نحو 15 عامًا في سجون الاحتلال، ثم أبعد عن فلسطين، وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار «صفقة شاليط»، وهو متزوج وله ابنتان وكان يعيش في لبنان.

 استهداف مكتب لحماس في المشرفية
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن «الانفجار الذي استهدف مكتبًا لحماس في المشرفية أدى إلى سقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات».

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-  انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية (شاهد)

وأوردت الوكالة، في وقت سابق، أن «طائرة مسيَّرة إسرائيلية قصفت مكتبًا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مضيفة أن بعض الأشخاص أصيبوا». وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن «مسيَّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبًا لحماس في المشرفية» وسقط عدد من الجرحى. ووصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين.

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