بالفيديو.. برلماني أردني يحرق علم «إسرائيل» في قاعة الجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

تداولت مواقع إخبارية أردنية وصفحات وسائل تواصل اجتماعي، الخميس، مقطع فيديو لنائب أردني يحرق علم «إسرائيل»، داخل القاعة الرئيسية لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر المقطع المتداول عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) خليل عطية وهو يحرق العلم، قائلا: «انتقاما لأهل غزة وانتقاما لشهداء غزة نحرق علمكم يا صهاينة»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وألقى النائب عطية بعد ذلك العلم أرضا، وداس عليه، بحسب ما ظهر في المقطع.

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وأفادت مواقع إخبارية أردنية، بأن هذه الواقعة حدثت «خلال مشاركة عطية في جلسة البرلمان العربي بالقاعة الرئيسية للجامعة العربية، والتي عقدت بالقاهرة، في وقت سابق الخميس».

عدوان مستمر على قطاع غزة

ولم يصدر أي تعقيب من مجلس النواب الأردني أو جامعة الدول العربية حول الحادثة، كما لم يصدر تعليق فوري من «إسرائيل».

وعطية (65 عاما) عضو مستقل ويمثل دائرة عمان الأولى منذ 7 دورات نيابية متتالية، ويحمل درجة الماجستير في القانون الخاص، ومعروف بتعاطفه مع القضية الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت21.507 شهداء و55.915 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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