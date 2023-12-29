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آلاف الأردنيين يتظاهرون للجمعة الـ12 تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 01:38 مساء
آلاف الأردنيين يتظاهرون للجمعة الـ12 تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
تظاهرات في الأردن دعما للفلسطينيين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة. 29 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
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تظاهر آلاف الأردنيين، للجمعة الثانية عشر على التوالي، من خلال مسيرات ووقفات غاضبة وتنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في العاصمة الأردنية عمان، شارك فيها جميع أطياف  المجتمع الأردني، إلى جانب مؤسسات مجتمع مدني، دعما للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

دعوات لتحرك عربي ودولي فاعل لوقف العدوان
وندد المشاركون في المسيرة، بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في عموم فلسطين خاصة حرب الإبادة على قطاع غزة، داعين إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف العدوان، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث، رافضين كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، وفصل الضفة الغربية عن القطاع.

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ورفع المشاركون في المسيرات العلمين الأردني والفلسطيني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمدارس والمستشفيات، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.

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