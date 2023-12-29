84 يوما من العدوان.. مزيد الضحايا في غزة وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 21 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ84 على التوالي، في عدوان صهيوني مستمر.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددا من منازل الفلسطينيين فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وارتفع عدد شهداء عائلة العموري في منطقة الفخاري شرق خان يونس، التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال إلى 11 شهيدا، وعشرات الإصابات.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقة منها.

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وفي مدينة رفح جنوبا، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزل عائلة دياب في مخيم الشابورة، بعد أن استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا، إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد منازل المواطنين في رفح.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان لأكثر من 21 ألف شهيد

ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسة غارات على مخيم المغازي، واستشهد 14 مواطنا في قصف منزلين على الأقل، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين في المنطقة الوسطى.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت طائرة مسيرة منزلا بصاروخ في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق زوراق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.