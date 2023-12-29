  • Alwasat News
Atwasat

84 يوما من العدوان.. مزيد الضحايا في غزة وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 21 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 01:22 مساء
84 يوما من العدوان.. مزيد الضحايا في غزة وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 21 ألفا
فلسطيني يحمل طفلة شهيدة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة. (وفا)
alwasat radio

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ84 على التوالي، في عدوان صهيوني مستمر.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية، عددا من منازل الفلسطينيين فوق رؤوس ساكنيها ومساجد، وسط وجنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وارتفع عدد شهداء عائلة العموري في منطقة الفخاري شرق خان يونس، التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال إلى 11 شهيدا، وعشرات الإصابات.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقة منها.

- الاحتلال يطلق النار على قافلة مساعدات أممية في غزة
- 21320 شهيدا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

وفي مدينة رفح جنوبا، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزل عائلة دياب في مخيم الشابورة، بعد أن استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا، إثر قصف إسرائيلي آخر استهدف أحد منازل المواطنين في رفح.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان لأكثر من 21 ألف شهيد
ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسة غارات على مخيم المغازي، واستشهد 14 مواطنا في قصف منزلين على الأقل، إضافة إلى قصف مسجد الزعفران بالمخيم.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منازل المواطنين في المنطقة الوسطى.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت طائرة مسيرة منزلا بصاروخ في محيط مسجد الشهداء بمخيم النصيرات، تزامنا مع إطلاق زوراق الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة على ساحل المخيم وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - سنة جديدة!

كاريكاتير حليم - سنة جديدة!
إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»

إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»
إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023

إنجازات فريدة للرياضة الليبية في 2023
قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

قرار بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين
شموس الفن والأدب التي غابت في 2023

شموس الفن والأدب التي غابت في 2023
مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول «العبودية»

مرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي تواجه انتقادات شديدة عقب تصريحات حول ...
شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة

شاهد «في التسعين»: رسالة ميتشو.. وتطورات قضية اتحاد الكرة
شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان

شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق عقب دعوات تسليح المدنيين في السودان
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك

وفاة مخترع مسدسات «غلوك» النمساوي غاستون غلوك
روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم

روسيا تعيد افتتاح سفارتها في بوركينا فاسو اليوم
استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس
كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية

كوريا الشمالية «تسرع الاستعدادات» للحرب ردا على المناورات الأميركية
محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»

محكمة درنة تبدأ أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن «حادثة الفيضانات»
الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات

الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة

بعد النيابة العامة.. ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل ...
النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة

رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
القاهرة تُعدِّل مقترحها بشأن غزة استجابة للسلطة الفلسطينية
القاهرة تُعدِّل مقترحها بشأن غزة استجابة للسلطة الفلسطينية
العليا للانتخابات: فوز حلفاء إيران بأغلبية المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات العراقية
العليا للانتخابات: فوز حلفاء إيران بأغلبية المقاعد في انتخابات ...
الاحتلال يطلق النار على قافلة مساعدات أممية في غزة
الاحتلال يطلق النار على قافلة مساعدات أممية في غزة
84 يوما من العدوان.. مزيد الضحايا في غزة وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 21 ألفا
84 يوما من العدوان.. مزيد الضحايا في غزة وارتفاع عدد الشهداء ...
آلاف الأردنيين يتظاهرون للجمعة الـ12 تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
آلاف الأردنيين يتظاهرون للجمعة الـ12 تنديدا باستمرار العدوان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
فيتو أميركي يبطل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة...
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800 شهيد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18 ألفا و800......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي على خان يونس
بالفيديو.. إصابة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي ......
المزيد
بالفيديو.. برلماني أردني يحرق علم «إسرائيل» في قاعة الجامعة العربية
بالفيديو.. برلماني أردني يحرق علم «إسرائيل» في قاعة الجامعة ......
إصابة 6 «إسرائيليين» في عمليتي دهس وطعن في الخليل والقدس
إصابة 6 «إسرائيليين» في عمليتي دهس وطعن في الخليل والقدس...
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21.507 شهداء
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21.507 شهداء...
آلاف الأردنيين يتظاهرون للجمعة الـ12 تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
آلاف الأردنيين يتظاهرون للجمعة الـ12 تنديدا باستمرار العدوان......
84 يوما من العدوان.. مزيد الضحايا في غزة وارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 21 ألفا
84 يوما من العدوان.. مزيد الضحايا في غزة وارتفاع عدد الشهداء......
المزيد