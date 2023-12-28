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21320 شهيدا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 03:27 مساء
21320 شهيدا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي
فلسطينيون أمام المستشفى الميداني الأردني بغزة حيث ينقل مصابون جراء عدوان الاحتلال لتلقي العلاج. (سبوتنيك)
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21 ألف شهيد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21320 شهيدا و55603 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي».
 

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