21320 شهيدا في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21 ألف شهيد.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21320 شهيدا و55603 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي».

