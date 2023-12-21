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المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 12:25 مساء
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل أمام أفراد أسرهم
شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، 20 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
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أثارت معلومات تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة القلق حول حصيلة الأعداد التي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتلهم في حي الرمال بمدينة غزة والتي تفيد بأن ما لا يقل عن 11 رجلا فلسطينيا أعزل قُتل أمام أفراد أسرهم.

وعبرت المفوضية في بيان عن قلقها بشأن احتمال ارتكاب جريمة حرب، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تحقيق فوري مستقل وشامل وفعال بشأن هذه الادعاءات التي يتحتم حال ثبوتها تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.

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ويأتي ذلك في أعقاب مزاعم سابقة بشأن استهداف وقتل مدنيين متعمدين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

«المفوضية» تؤكد عمليات القتل في مبنى العودة
وأفادت التقارير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر وداهم مبنى العودة، المعروف أيضًا باسم «مبنى عنان»، في حي الرمال بمدينة غزة، 19 ديسمبر 2023، بين الساعة 20:00 والساعة 23:00، حيث كانت تحتمي فيه ثلاث عائلات تربطها صلة قرابة بالإضافة إلى عائلة عنان.

وأفاد شهود عيان نشرت مصادر إعلامية والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رواياتهم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت أثناء سيطرتها على المبنى والمدنيين الذين كانوا يحتمون به، بفصل الرجال عن النساء والأطفال، ثم أطلقوا النار على ما لا يقل عن 11 رجلا، معظمهم في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، وقتلوا أمام أفراد أسرهم.

ويروي الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرت النساء والأطفال بعد ذلك بالدخول إلى إحدى الغرف، وأطلقت النار عليهم أو جرى إلقاء قنبلة يدوية داخل الغرفة، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة، بما في ذلك رضيع وطفل.

وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عمليات القتل في مبنى العودة، على الرغم من أن تفاصيل وظروف عمليات القتل لا تزال قيد التحقق، ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أي معلومات حول الحادث.
 

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