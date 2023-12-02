ماكرون يحذّر الاحتلال: «القضاء على حماس» يتطلب عشر سنوات من الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاحتلال الإسرائيلي، السبت، من أن هدفه المعلن بـ«القضاء بالكامل» على حركة حماس قد يجرّ حربا تمتد «عشر سنوات».

وسأل ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب28» في دبي: «ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟. إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات»، مضيفا: «لذا يجب توضيح هذا الهدف». وشدد على أن «المواجهة الجيدة ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ماكرون يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار

ودعا ماكرون إلى «مضاعفة الجهود، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة» الذي يتعرّض مجدّدًا للقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة مع حركة حماس.

وأضاف الرئيس الفرنسي: «من الواضح جدًا أن استئناف القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق، وقد شكّل محور العديد من النقاشات». واعتبر أن «هذا الوضع يتطلب مضاعفة الجهود، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل».

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وواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، أمس الجمعة، برا وبحرا وجوا، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية الموقتة بين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) والاحتلال، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 مدني، معظمهم من النساء والأطفال.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من أربعة آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية،حيث ما زال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين، ويرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشالهم حتى اللحظة.