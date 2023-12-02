عشرات الشهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

اُستشهد عشرات الفلسطينيين، وأُصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيين اثنين، في قصف استهدف منزلا في بلدة المغراقة، وسط القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل في مدينة دير البلح وسط القطاع، وفي منطقة اليرموك بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة آخرين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت عدوانها على قطاع غزة أمس، برا وبحرا وجوا، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية الموقتة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال، صباح أمس الجمعة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 190 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال.

قصف عنيف وأحزمة نارية

وشهدت محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، قصفا عنيفا وأحزمة نارية شرق ووسط وغرب المحافظة، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.

- 240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وما زال آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين، يرجّح أن يكون غالبيتهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم حتى اللحظة.