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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة ومخيم طولكرم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 01:04 صباحا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة ومخيم طولكرم
جانب من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طولكرم الأسبوع الماضي (وفا)
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، مرورًا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

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وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ«العنيفة».

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