15 شهيدا في مجزرة إسرائيلية جديدة غرب خان يونس

القاهرة - بوابة الوسط

استشهد 15 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها شقة سكنية في مدينة حمد، غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن أغلب الشهداء من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 25 آخرين، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في برج سكني بمدينة حمد غرب خان يونس. وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي في المدينة. وأشارت إلى أن سماء محافظة خان يونس تشهد تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.

وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد 5 مواطنين بينهم ثلاثة من طواقم الإنقاذ في غارة إسرائيلية.

- ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف شهيد

120 شهيدًا في شمال قطاع غزة اليوم

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصادر أن عدد الشهداء في شمال قطاع غزة، وصل اليوم إلى نحو 120 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على منازل المواطنين والمستشفيات ومركبات الإسعاف. كما جرى إجلاء 320 جريحا ومرافقا لهم من المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين من قطاع غزة، واقتيادهم بمركبة عسكرية إلى خارج القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، إلى أكثر من 14 ألفا و100 شهيد، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، وأكثر من 6800 مفقود، بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.