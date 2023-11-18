الاحتلال الإسرائيلي يجبر الموجودين في مستشفى الشفاء على إخلائه خلال «ساعة واحدة»

القاهرة - بوابة الوسط

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء بشمال قطاع غزة، محمد أبو سلمية، على إخلائه من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي، والتوجه «مشيا» نحو شارع البحر، ومنحهم ساعة واحدة للقيام بذلك، وفق مراسل «فرانس برس».

وبحسب الأمم المتحدة، هناك 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة الطبية التي انتهك الاحتلال حرمتها، فيما يتزايد القلق الدولي بشأن مصيرهم.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء خلال الأيام الماضية، ودمر الأجهزة الطبية فيها، كما تسبب في «استشهاد» المصابين والأطفال الخدج فيها، بسبب حصارها اقتحامها.