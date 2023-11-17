ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 ألف شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، أن 12 ألف شخص قتلوا جراء العدوان المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح أن من بين هؤلاء الشهداء 5 آلاف طفل و3300 امرأة، مشيرا إلى أن عدد المصابين ناهز 30 ألف شخص.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عشرات الجثث تنتشر في شوارع شمال القطاع، ويستحيل انتشالها وإحصاء عددها بدقة جراء حدة القصف والمعارك الدائرة.

وتدعم القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية.