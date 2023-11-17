وفاة 24 شخصا بمستشفى الشفاء في غزة بسبب انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، وفاة 24 شخصا في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المستشفى قبل ثلاثة أيام، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الوزارة إن هؤلاء المرضى توفوا لأن «المعدات الطبية الحيوية توقفت عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أكبر مستشفيات القطاع».

ونفد الوقود لدى معظم مستشفيات غزة ما يحول دون تشغيل مولداتها بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال بدعم من القوى الغربية، لتنفيذ عدوان غاشم على المدنيين في القطاع.

الاحتلال يهاجم غزة بدعم غربي

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عنيفة على المدنيين العزل في قطاع غزة بحجة القضاء على حركة حماس، في عملية تحظى بدعم مفتوح من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرغم من خرقها الواضح القوانين والأعراف الإنسانية والقواعد الحاكمة النظام الدولي.

وتسبب القصف المكثف والغارات الجوية العنيفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة غربيا في استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني، وإصابة ونزوح آلاف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير الكثير في العمارات السكنية والمرافق المدنية بكل أنحاء القطاع.

مجمع الشفاء الطبي في غزة. (الإنترنت)