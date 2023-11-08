بلينكن: على إسرائيل عدم «إعادة احتلال» قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على ضرورة ألا تعاود إسرائيل احتلال قطاع غزة بعد نهاية الحرب التي تخوضها حاليا ضد حماس.

وأكد بلينكن للصحفيين إثر اجتماع في طوكيو لوزراء خارجية دول مجموعة السبع على وجوب «عدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع»، وفق وكالة «فرانس برس».

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 10 آلاف و468 شهيدا، وأكثر من 27 ألف جريح، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

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مجموعة السبع تدعم «هدنات وممرات إنسانية»

وفي وقت سابق، أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم «هدنات وممرات إنسانية» في الحرب على قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقال الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو «نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة... ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن» الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من أكتوبر.