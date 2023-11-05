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الاحتلال الإسرائيلي يقطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة للمرة الثالثة منذ بدء العدوان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 07:10 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يقطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة للمرة الثالثة منذ بدء العدوان
أثار الدمار والخراب جراء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. (الإنترنت)
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قطع الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، وفق ما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتيل».

وقالت الشركة في بيان «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي جرت إعادة وصلها سابقًا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي»، وفق «فرانس برس».

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي.

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 9883 شهيدا وأكثر من 26 ألف جريح.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي الصادر عنها أن 9730 شهيدًا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153 والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين. وأوضحت أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات رئيسية «مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر للأطفال، ومستشفى القدس» يوم أمس.

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