الاحتلال يؤكد مقتل 409 من الجيش والشرطة الإسرائيلية منذ إطلاق «طوفان الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، مقتل 409 من جيش وشرطة الاحتلال منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت هاجاري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الاحتلال أبلغ أسر 341 من الجيش بمقتلهم منذ إطلاق «طوفان الأقصى»، فضلا عن 58 قتيلا من جهاز الشرطة الإسرائيلي و10 من جهاز الأمن العام، حسبما نقلت قناة «الجزيرة».

وتابع أن تل أبيب «تأكدت من احتجاز 242 رهينة» في غزة، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والذي خلف نحو 10 آلاف «شهيد»، حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والنساء، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.