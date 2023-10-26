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بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 04:20 مساء
بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر خلال ساعات
مشهد لمنطقة الأهرامات. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، العمل التوقيت الشتوي خلال ساعات ليبدأ من منتصف ليل الخميس - الجمعة، وذلك لانتهاء الموعد الرسمي المقرر للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء المصري المستشار سامح الخشن في تصريح نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه اعتبارًا من منتصف الليلة سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقًا للقانون رقم (24) لسنة 2023.

قانون التوقيت الصيفي
وأصدر الرئيس المصري القانون رقم (24) لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، والذي ينص على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

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وبالتالي يتعين على المواطنين والمقيمين في مصر تأخير الساعات لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من الساعة الـ12 مساء اليوم، ومراعاة ذلك في تحركاتهم.

وبذلك يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم الجمعة المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024.

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