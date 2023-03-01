استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

بعد توقف دام سبعة أعوام، أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي، في أحدث الجهود الحكومية لتوفير الطاقة.

وأعلن مجلس الوزراء المصري العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بحسب «رويترز».

تعديل الساعة للظروف والمتغيرات الاقتصادية

وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة «يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة».

وكانت المرة الأخيرة التي جرى فيها العمل بنظام التوقيت الصيفي في العام 2015، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.

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وسيجري تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارًا من آخر جمعة في شهر أبريل على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، وفقًا لمجلس الوزراء. وتمر مصر بأزمة اقتصادية بعد أن أدت تداعيات الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم شح النقد الأجنبي.