البيت الأبيض: بايدن ونتانياهو توافقا على استمرار «تدفق المساعدات» إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توافقا الأحد على أن المساعدات «ستستمر بالتدفق» إلى قطاع غزة المحاصر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي حين دخلت قافلة مساعدات ثانية الأحد إلى القطاع من مصر، أكّد بايدن ونتانياهو خلال محادثات هاتفية أن «هذه المساعدات الحيوية ستستمر بالتدفق إلى غزة»، وفق بيان للرئاسة الأميركية.

وفي وقت سابق اليوم أكد مسؤول في معبر رفح لوكالة «فرانس برس» دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

ويعاني قطاع غزة من حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال التي تشن عدوانًا غير مبرر على القطاع منذ أسبوعين بدعم من القوى الغربية، ما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين العُزَّل غالبيتهم من النساء والأطفال.