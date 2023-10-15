أنباء عن افتتاح معبر رفح خلال ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام عربية بوجود استعداد من الجانب المصري لفتح معبر رفح خلال الساعات المقبلة، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقاهرة.

ونقلت قناة «إم بي سي» السعودية عن مصادر لم تسمها بفتح معبر رفح لعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة، والرعايا الأجانب بالقطاع إلى الأراضي المصرية.

كما نقل موقع «العربي الجديد» عن مصدر مصري قوله إن هناك تعليمات صدرت لإدارة المعبر في الجانب المصري بالاستعداد والجاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت خلال الساعات المقبلة.

وزار وزير الخارجية الأميركي القاهرة، واجتمع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي، قبيل عودته إلى تل أبيب للقاء المسؤولين الإسرائيليين هناك والتباحث معهم حول نتائج جولته التي شملت مصر والسعودية وقطر.

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي إن مصر جاهزة لاستئناف العمل في معبر رفح وحددت الآلية لذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن التجهيز جارٍ حاليًا لضمان وصول المساعدات للمتضررين في قطاع غزة، مشددًا على أن الترتيبات في هذا الإطار جارية على قدم وساق مع الأطراف لإدخال المساعدات.