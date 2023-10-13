غوتيريس يدعو تل أبيب إلى تجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة بعد رغبة الاحتلال في تهجير سكان القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة إسرائيل إلى تجنب وقوع كارثة إنسانية، بعد أن دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني إلى مغادرة شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك للصحفيين إن «الأمين العام وفريقه يجرون اتصالات هاتفية. وهو على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية ويحثها على تجنب وقوع كارثة إنسانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، اعتبر الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن إخلاء شمال غزة مهمة صعبة، قائلًا «إنهم مليون شخص في محيط حضري شديد الكثافة السكانية. إنها بالأساس منطقة معارك، وبالتالي لا أعتقد أن أحدًا يقلل من تقدير التحدي القاضي بتنفيذ هذا الإخلاء».

كما ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، بالأمر الإسرائيلي بإخلاء جميع المدنيين من مدينة غزة، معتبرًا أنه «غير مقبول». وأوضح: «إرغام سكان غزة على النزوح خلال 24 ساعة غير مقبول».