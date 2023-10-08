حماس: أميركا تحاول ترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأحد، أن إعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية إضافية الى «إسرائيل» يمثل «مشاركة فعلية في العدوان» على الفلسطينيين.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في بيان إن «إعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا، هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي، إثر العملية العسكرية لحركة حماس، مؤكدا إن «مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة»، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» أنها ستقدم ذخائر ومعدات للاحتلال الإسرائيلي وستعزز القوات الأميركية في الشرق الأوسط ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية ضد الاحتلال.