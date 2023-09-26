الأمم المتحدة تدين مقتل جنديين بحرينيين في هجوم على الحدود السعودية مع اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين بحرينيين عند حدود السعودية مع اليمن، قائلًا الثلاثاء «إن استمرار اندلاع القتال يبرهن هشاشة الوضع في اليمن».

وأضاف غروندبرغ «إن أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجددًا إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية». وتابع «تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت المنامة الإثنين أن ضابطًا وجنديًا بحرينيين قُتلا في هجوم شنّته طائرات مسيّرة حوثية. ومملكة البحرين المجاورة للمملكة العربية السعودية، عضو في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 دعمًا للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء. ولم تحدد السلطات السعودية منفذي هذا الهجوم الذي يأتي بعد أيام قليلة من مباحثات في الرياض مع مسؤولين حوثيين وصفها الطرفان بأنها «إيجابية».

- السعودية تدين الهجوم الحوثي عند حدودها مع اليمن

- البحرين تعلن مقتل جنديين في هجوم قرب الحدود «السعودية - اليمنية»

كذلك، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقرها في جدة، «الهجوم الحوثي بطائرات مسيّرة». وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أن «مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعيًا لإنهاء الأزمة في اليمن». ولم يعلّق الحوثيون على الهجوم.

مقتل وإصابة مئات الآلاف

وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وشهدت اليمن التي تعد أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، والتي دمرتها سنوات من الحرب، هدوءًا نسبيًا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في أبريل 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة، رغم أنه لم يجر تمديدها رسميًا عند انتهاء مدتها في أكتوبر من العام الماضي.