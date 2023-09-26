  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة تدين مقتل جنديين بحرينيين في هجوم على الحدود السعودية مع اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 07:38 مساء
الأمم المتحدة تدين مقتل جنديين بحرينيين في هجوم على الحدود السعودية مع اليمن
المبعوث هانس جروندبرغ. (الإنترنت)
alwasat radio

 

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين بحرينيين عند حدود السعودية مع اليمن، قائلًا الثلاثاء «إن استمرار اندلاع القتال يبرهن هشاشة الوضع في اليمن».

وأضاف غروندبرغ «إن أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجددًا إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية». وتابع «تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت المنامة الإثنين أن ضابطًا وجنديًا بحرينيين قُتلا في هجوم شنّته طائرات مسيّرة حوثية. ومملكة البحرين المجاورة للمملكة العربية السعودية، عضو في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 دعمًا للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء. ولم تحدد السلطات السعودية منفذي هذا الهجوم الذي يأتي بعد أيام قليلة من مباحثات في الرياض مع مسؤولين حوثيين وصفها الطرفان بأنها «إيجابية».

-  السعودية تدين الهجوم الحوثي عند حدودها مع اليمن
- البحرين تعلن مقتل جنديين في هجوم قرب الحدود «السعودية - اليمنية»

كذلك، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقرها في جدة، «الهجوم الحوثي بطائرات مسيّرة».  وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أن «مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعيًا لإنهاء الأزمة في اليمن». ولم يعلّق الحوثيون على الهجوم.

مقتل وإصابة مئات الآلاف
وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وشهدت اليمن التي تعد أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، والتي دمرتها سنوات من الحرب، هدوءًا نسبيًا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في أبريل 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة، رغم أنه لم يجر تمديدها رسميًا عند انتهاء مدتها في أكتوبر من العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027

المغرب يستضيف كأس أفريقيا 2025.. وكينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027
درنة مرة أخرى

درنة مرة أخرى
كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!

كاريكاتير حليم - الطوفان القادم!
بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر

بعد شد وجذب.. «فرانس برس»: السفير الفرنسي يغادر النيجر
موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم

موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية الروسية في القرم
100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق

100 وفاة وأكثر من 150 جريحا جراء حريق في قاعة أفراح شمال العراق
النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء

النحافة لا تزال «العنوان العريض» في عالم الأزياء
منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة

منظمات حقوقية تطلق مبادرة لإجراء تحقيق دولي مستقل في تفاقم كارثة درنة
وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان

وفاة زوليكا حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عامًا بعد صراع مع السرطان
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
25 قتيلاً في اشتباكات بين موالين للنظام وقوات سورية الديمقراطية في دير الزور
25 قتيلاً في اشتباكات بين موالين للنظام وقوات سورية الديمقراطية ...
السعودية تدين الهجوم الحوثي عند حدودها مع اليمن
السعودية تدين الهجوم الحوثي عند حدودها مع اليمن
مصر تدين «الهجوم الإرهابي» ضد القوات البحرينية على الحدود السعودية - اليمنية
مصر تدين «الهجوم الإرهابي» ضد القوات البحرينية على الحدود ...
لودريان يدعو المسؤولين اللبنانيين لإيجاد «خيار ثالث» لحلّ أزمة الرئاسة
لودريان يدعو المسؤولين اللبنانيين لإيجاد «خيار ثالث» لحلّ أزمة ...
وزير إسرائيلي يصل السعودية في أول زيارة علنية.. ووفد المملكة في رام الله لطمأنة الفلسطينيين
وزير إسرائيلي يصل السعودية في أول زيارة علنية.. ووفد المملكة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حداد وطني وتنكيس اﻷﻋﻼم لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال المدمّر
حداد وطني وتنكيس اﻷﻋﻼم لثلاثة أيام في المغرب بعد الزلزال ......
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2122 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 2122 قتيلا...
حصيلة رسمية: ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا
حصيلة رسمية: ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا...
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا «صهيونيًا»
الرئيس التونسي: اختيار اسم العاصفة «دانيال» يعكس نفوذًا ......
استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس من منصبه
استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس من ......
المزيد
البحرين تدين 13 «سجينًا سياسيًا» لتنفيذهم اعتصامًا داخل سجن في 2021
البحرين تدين 13 «سجينًا سياسيًا» لتنفيذهم اعتصامًا داخل سجن ......
الأمم المتحدة تدين مقتل جنديين بحرينيين في هجوم على الحدود السعودية مع اليمن
الأمم المتحدة تدين مقتل جنديين بحرينيين في هجوم على الحدود ......
تحرك قضائي لإعادة نساء وأطفال أستراليين محتجزين في مخيمات سورية
تحرك قضائي لإعادة نساء وأطفال أستراليين محتجزين في مخيمات ......
وزير إسرائيلي يصل السعودية في أول زيارة علنية.. ووفد المملكة في رام الله لطمأنة الفلسطينيين
وزير إسرائيلي يصل السعودية في أول زيارة علنية.. ووفد المملكة......
لودريان يدعو المسؤولين اللبنانيين لإيجاد «خيار ثالث» لحلّ أزمة الرئاسة
لودريان يدعو المسؤولين اللبنانيين لإيجاد «خيار ثالث» لحلّ ......
المزيد