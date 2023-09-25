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البحرين تعلن مقتل جنديين في هجوم قرب الحدود «السعودية - اليمنية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 09:26 مساء
البحرين تعلن مقتل جنديين في هجوم قرب الحدود «السعودية - اليمنية»
قوات تابعة لجيش البحرين. (الإنترنت)
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أعلنت البحرين الإثنين مقتل اثنين من جنودها المشاركين في الحرب في اليمن، ونسبت «العمل الإرهابي» إلى الحوثيين، في الوقت الذي تتكثّف محادثات السلام بين المتمرّدين اليمنيين والسعودية.

وقالت قوات دفاع البحرين في بيان إن «الحوثيين (قاموا) بإرسال طائرات مسيَّرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة»، وتقود الرياض تحالفًا عسكريًا مناهضًا للحوثيين، والبحرين عضو فيه، بحسب «فرانس برس».

 خريطة طريق لوضع حرب اليمن على سكّة الحل
والأربعاء الماضي، وصف مسؤولون سعوديون وحوثيون المحادثات التي أجروها في الرياض على مدى خمسة أيام بـ«الجدية والإيجابية»، معربين عن تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى خريطة طريق لوضع حرب اليمن على سكّة الحل، رغم عدم الخروج باتفاق واضح.

وأكد وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة النزاع اليمني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة التعاون لدعم جهود السلام في أفقر دول شبه الجزيرة العربية التي تشهد حربًا منذ العام 2014 بين المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من الرياض.

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها ترحب «بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن». وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على منصة إكس (تويتر سابقًا) إنه التقى الوفد الحوثي وأكد خلال اللقاء «وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار». وأضاف «نتطلع الى أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف».

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وقال الحوثيون من جهتهم إن المحادثات مع المسؤولين السعوديين التي جرت بوساطة عُمانية، كانت إيجابية. وقال عضو الوفد والناطق الرسمي باسم «حركة أنصار الله» محمد عبدالسلام «أجرى وفدنا فور وصوله الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي». وجرت خلال هذه اللقاءات، بحسب عبدالسلام، مناقشة «بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة»، في إشارة إلى زيارة وفد سعودي لصنعاء في أبريل الماضي، مضيفًا «سنرفعها للقيادة للتشاور».

وقال عضو المكتب السياسي للحركة علي القحوم إن جولة جديدة من المحادثات ستجري في وقت لم يحدده، بعدما «اتسمت المفاوضات» في السعودية «بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثُّر والعقد في الملفات الإنسانية وصرف المرتبات والمعالجات الإنسانية».

تعاون «سعودي- إماراتي- أميركي» 
ورحّبت كذلك وزارة الخارجية الأميركية في بيان بالمحادثات، مؤكدة أن وضع خريطة الطريق لإنهاء الصراع «من خلال عملية سياسية بقيادة يمنية برعاية الأمم المتحدة، لها أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة».

وفي نيويورك، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيريه السعودي والإماراتي «الحاجة الملحة إلى حل دائم للصراع في اليمن، وأولويات أخرى»، وفق ما كتب الوزير الأميركي على منصة «إكس». وأضاف «التنسيق مع شركائنا بشأن اليمن والتحديات الإقليمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والاستقرار». وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة أكدوا «أهمية التعاون الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة».

وأبلغ مسؤول في الحكومة اليمنية مطّلع على فحوى المحادثات بين الحوثيين والسعودية، وكالة فرانس برس أن المحادثات تركزت على مسألة تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين غير المعترف بها عن طريق السلطة وتدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظل مغلقًا لسنوات قبل أن يسمح التحالف العام الماضي بفتح أجوائه لطائرات تقوم برحلات إلى الأردن ومصر.

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