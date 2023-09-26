السعودية تدين الهجوم الحوثي عند حدودها مع اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

دانت المملكة العربية السعودية الثلاثاء، الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين بحرينيين عند حدودها مع اليمن.

وأعلنت المنامة الإثنين أنّ ضابطاً وجندياً بحرينيين، قُتلا في هجوم شنّته طائرات مسيّرة حوثية، فيما لم يعلّق الحوثيون على الهجوم، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومملكة البحرين المجاورة للمملكة العربية السعودية، عضو في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 دعماً للحكومة اليمنية، ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران.

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وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرّضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة»، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الثلاثاء.

ولم تحدّد السلطات السعودية منفّذي هذا الهجوم الذي يأتي بعد أيام قليلة من مباحثات في الرياض مع مسؤولين حوثيين، وصفها الطرفان بأنها «إيجابية».

أسوأ أزمة إنسانية في العالم

كذلك، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقرّها في جدّة، «الهجوم الحوثي بطائرات مسيّرة».

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه أنّ «مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعياً لإنهاء الأزمة في اليمن».

وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وفي أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وشهدت اليمن التي تعدّ أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، والتي دمّرتها سنوات من الحرب، هدوءاً نسبياً منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في أبريل 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة، رغم أنّه لم يتم تمديدها رسمياً عند انتهاء مدتها في أكتوبر من العام الماضي.