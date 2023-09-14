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أول زيارة علنية.. وفد حوثي يغادر صنعاء متجهًا إلى السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 07:05 مساء
أول زيارة علنية.. وفد حوثي يغادر صنعاء متجهًا إلى السعودية
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غادر وفد حوثي، اليوم الخميس، العاصمة اليمنية صنعاء متجهًا إلى السعودية على متن طائرة عُمانية، حسبما نقلت «فرانس برس»، عن مصدر ملاحي في مطار صنعاء.

جاء ذلك في أول زيارة علنية للحوثيين إلى المملكة منذ تدخلها على رأس تحالف عسكري لمقاتلة الجماعة الموالية لإيران.

وقال المصدر الملاحي الذي فضل عدم كشف هويته؛ كونه غير مخول التحدث للإعلام في اتصال مع وكالة فرانس برس: إن الطائرة العمانية أقلعت نحو الرياض وعلى متنها وفد حوثي يضم عشرة أشخاص بالإضافة إلى خمسة عمانيين.

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، مغادرة وفدها المفاوض برفقة الوفد العماني العاصمة صنعاء على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية.

‏وأشارت الجماعة إلى أنها أجرت عددًا من اللقاءات في مسقط مع الوفد السعودي، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الأخير زار صنعاء ثلاث مرات خلال الفترات الماضية.

‏وأضافت الجماعة أن مباحثات الرياض والنقاشات مع السعودية ستركز على الملفات الإنسانية، وصرف مرتبات الموظفين، وفتح المطارات والموانئ، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، وخروج القوات الأجنبية، وإعادة الإعمار وصولًا إلى الحل السياسي الشامل.

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، علي القحوم، أعلى سلطة سياسية لدى الحوثيين في بيان عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا) إن الوفد الحوثي سيغادر صنعاء على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال اللقاءات السابقة التي تمت في مسقط لأكثر من مرة مع الوفد السعودي.

وأضاف القحوم أن : التفاؤل قائم ولا يزال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن.

عمان تؤدي دور الوسيط بين الحوثي والسعودية
وتؤدي عمان دور الوسيط في النزاع؛ إذ أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» المتحدثة باسم سلطات العاصمة اليمنية، مساء الخميس، بوصول وفد عماني إلى صنعاء يرافقه المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام المقيم في السلطنة.

وتأتي هذه الزيارة العلنية الأولى لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ أن أطلقت الرياض حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة في البلد الفقير في 2015، بعد نحو خمسة أشهر على زيارة وفد سعودي إلى صنعاء.
بحث الملفات الإنسانية والاقتصادية
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية مطلع على فحوى المحادثات بين السعودية والحوثيين لوكالة فرانس برس: إنّ الغاية من الزيارة عقد جولة مفاوضات مع السعودية والتوصل لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الإنساني والاقتصادي.

وأضاف أن المحادثات تتركز على مسألة تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا عن طريق السلطة، وهي نقطة شائكة، وتدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظل مغلقًا لسنوات قبل أن يسمح التحالف العام الماضي بفتح أجوائه للطائرات إلى الأردن ومصر.

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