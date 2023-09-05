سفير السعودية يصل إيران لمباشرة عمله للمرة الأولى منذ سبع سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية الثلاثاء وصول سفيرها إلى طهران لمباشرة عمله، في خطوة ترسخ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في مارس الماضي بعد أكثر من سبع سنوات من القطيعة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن «سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي وصل العاصمة الإيرانية طهران اليوم وذلك لمباشرة مهام عمله».

ونقلت عنه تصريحه لدى وصوله إلى طهران إن «توجهيات القيادة الرشيدة (السعودية) تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران».

تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن

وأشار كذلك إلى نقل العلاقات بين البلدين «نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تسهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين».

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في المقابل، أكد مسؤول مطلع على العلاقات بين البلدين في الرياض وصول السفير الإيراني علي رضا عنايتي الرياض الثلاثاء. وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية في وقت سابق الثلاثاء وصول عنايتي إلى الرياض حيث كان في استقباله مسؤولون في وزارة الخارجية السعودية.

أمير عبداللهيان يلتقي ولي العهد السعودي

وسبق للعنزي أن شغل مناصب مهمة في الخارجية السعودية بالإضافة لخدمته سفيرًا للرياض في عُمان، فيما كان عنايتي سفيرًا لطهران في الكويت.

ويأتي تبادل السفراء بين البلدين بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى المملكة حيث أجرى «حوارًا صريحًا وشفافًا ومفيدًا» مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب وصف الوزير الإيراني.

وزار عبداللهيان المملكة في منتصف أغسطس الماضي ليومين حيث أكّد في مؤتمر صحفي أن العلاقات بين السعودية والجمهورية الإسلامية «تتخذ مسارًا صحيحًا»، وأشار إلى أنه «طرح فكرة إجراء الحوار والتعاون الإقليمي» مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. ويتوقع أن تكون الخطوة المقبلة في تطبيع العلاقات بين البلدين هي زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للسعودية بدعوة من الملك سلمان.

الرياض قطعت علاقاتها مع طهران العام 2016

قطعت الرياض علاقاتها مع طهران العام 2016 بعد هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على كلّ من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجًا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

لكنّ البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ جرى التوصل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي.

وتطورت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من يونيو. ودعمت إيران والسعودية لسنين معسكرات متنافسة في اليمن وسورية ولبنان. لكن حدة التوتر تراجعت كثيرًا بين البلدين منذ الإعلان عن تطبيع علاقاتهما.