وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنه أجرى «حوارًا صريحًا وشفافًا ومفيدًا»، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة في مدينة جدة، خلال أول زيارة له إلى المملكة منذ استئناف العلاقات بين القوتين الاقليميتين في مارس الماضي.

وكتب أمير عبداللهيان، الذي بدأ الخميس زيارة للسعودية كان من المفترض أن تستمر يومًا واحدًا، باللغتين الفارسية والعربية على منصّة «إكس» (تويتر سابقًا) أن اللقاء الذي استمرّ 90 دقيقة تخلله «حوار صريح وشفاف ومفيد ومثمر على أساس سياسة الجوار»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقل بيان لوزارة الخارجية الإيرانية عن عبداللهيان قوله إن «السبيل إلى نجاح المنطقة هو تعزيز الحوار والتعاون وزيادة التعاون الموجه نحو التنمية».

وكانت وزارة الخارجية السعودية أفادت على حسابها على منصة «إكس» أن الوزير الإيراني عرض مع ولي العهد السعودي العلاقات «والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها»، كما ناقشا «تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها».

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «آرنا»، إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤول إيراني رفيع المستوى ولي العهد السعودي.

العلاقات بين السعودية وإيران «تتخذ مسارا صحيحا»

وفي مؤتمر صحفي في الرياض الخميس، أكّد أمير عبداللهيان أنّ العلاقات بين السعودية والجمهورية الإسلامية «تتخذ مسارا صحيحا»، وأشار إلى أنه «طرح فكرة اجراء الحوار والتعاون الإقليمي» مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأكّد أنّ اللقاء مع بن فرحان «سيكون تمهيدا للقاء قادة البلدين»، دون تحديد موعد لزيارة قد يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للسعودية بدعوة من الملك سلمان.

قطع العلاقات بين السعودية وإيران

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على كلّ من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

لكنّ البلدين اتّفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ، جرى التوصّل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي.

وتطوّرت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من يونيو.

ويرافق أمير عبداللهيان في زيارته إلى الرياض السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، بحسب وكالة «آرنا».

وأكّد وزير الخارجية السعودي الخميس أنّ سفارة المملكة في طهران استأنفت نشاطها، معتبرا الأمر «خطوة أخرى في تطوير العلاقات بين البلدين».

ودعمت إيران والسعودية لسنين معسكرات متنافسة في اليمن وسورية ولبنان.

- إيران: المحادثات مع السعودية ناجحة

وفي مارس 2018، اتّهم ولي العهد السعودي المرشد الإيراني علي خامنئي بأنّ لديه مطامع توسّعية إقليمية وشبّهه بأدولف «هتلر الشرق الأوسط».

وقال بن سلمان «إذا طوّرت إيران قنبلة نووية، سنقوم بالمثل في أسرع وقت»، ووصفت إيران بن سلمان بأنّه «ساذج».

لكنّ حدة التوتر تراجعت كثيرا بين البلدين. وأشار أمير عبداللهيان الخميس إلى تشكيل «لجان مشتركة متنوعة» في كافة المجالات.

وفي سابقة أخرى منذ التقارب الإيراني السعودي، اجتمع مسؤولون عسكريون من البلدين في موسكو على هامش مؤتمر للأمن، بحسب ما ذكرت الأربعاء إحدى وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.