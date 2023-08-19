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وزير خارجية إيران: ولي العهد السعودي قبل دعوة لزيارة طهران

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 10:02 مساء
وزير خارجية إيران: ولي العهد السعودي قبل دعوة لزيارة طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي سابق. (أرشيفية: الإنترنت)
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نقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، اليوم السبت، عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل دعوته لزيارة طهران.

وفي نهاية زيارته إلى الرياض، قال عبد اللهيان، الخميس الماضي، إن المحادثات بين إيران والسعودية ناجحة، مشددًا على أهمية الوحدة والتعاون والحوار.

وقتها أفادت وكالة «فرانس برس» بأن أمير عبد اللهيان استغل الفرصة لتأكيد دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية، فيما تخوض الرياض محادثات مع الولايات المتحدة حول تطبيع مرتقب مع إسرائيل عدو إيران اللدود.

- إيران: المحادثات مع السعودية ناجحة

وقال الوزير الإيراني في مؤتمر صحفي بجوار نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان: إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ذات الغالبية السنّية والجمهورية الإسلامية ذات الغالبية الشيعية «تتخذ مسارًا صحيحًا». ورغم حديثه عن مناقشة التعاون الاقتصادي والأمني، إلا أنه لم يتم إعلان أي اتفاقيات مشتركة جديدة.

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