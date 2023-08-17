إيران: المحادثات مع السعودية ناجحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، خلال زيارة للرياض إن المحادثات بين إيران والسعودية ناجحة.

وشدد عبد اللهيان على أهمية الوحدة والتعاون والحوار، في أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في مارس.

وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن أمير عبد اللهيان استغل الفرصة لتأكيد دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية فيما تخوض الرياض محادثات مع الولايات المتحدة حول تطبيع مرتقب مع إسرائيل، عدو إيران اللدود.

عبد اللهيان: العلاقات بين السعودية وإيران «تتخذ مسارًا صحيحًا»

وقال الوزير الإيراني في مؤتمر صحفي بجوار نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ذات الغالبية السنّية والجمهورية الإسلامية ذات الغالبية الشيعية «تتخذ مسارًا صحيحًا». ورغم حديثه عن مناقشة التعاون الاقتصادي والأمني، إلا أنه لم يتم إعلان أي اتفاقيات مشتركة جديدة.

وأشار إلى أن اللقاء الذي عقد في قاعة التضامن الإسلامي في مقر وزارة الخارجية السعودية «سيكون تمهيدًا للقاء قادة البلدين» دون تحديد موعد لزيارة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي للسعودية بدعوة من الملك سلمان.

وزير خارجية إيران يطرح من الرياض فكرة إجراء حوار إقليمي

وتابع «نحن متأكدون أن هذه اللقاءات والتعاون سيساعد في وحدة العالم الإسلامي»، وأشار إلى أنه «طرح فكرة إجراء الحوار والتعاون الإقليمي» مع بن فرحان، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل. ولم يتلق المسؤولان أسئلة الصحفيين المقيمين أو المرافقين للوزير الإيراني.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد هجوم شنه متظاهرون إيرانيون على كل من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجًا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر. لكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تمّ التوصّل إليه بوساطة صينية في العاشر من مارس الماضي.

وتطورت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من يونيو.

ويرافق عبد اللهيان في زيارته إلى الرياض السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا». وأكد وزير الخارجية السعودي، الخميس، أن السفارة السعودية في طهران استأنفت نشاطها، معتبرًا الأمر خطوة أخرى في تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال إنها تعكس «رغبة صادقة وجدية الطرفين في تنفيذ الاتفاق الذي يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما».

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«بناء الثقة» بين السعودية وإيران

وتأتي زيارة أمير عبد اللهيان التي تستمر يومًا واحدًا بعد نحو شهرين من قيام بن فرحان بزيارة رسمية إلى إيران كانت الأولى لوزير خارجية سعودي لطهران منذ سبعة عشر عامًا، حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل.

من جهتها أعادت المملكة العربية فتح سفارتها في إيران في أوائل أغسطس. وفي سابقة أخرى منذ تراجع حدة التوتر بين إيران والسعودية، اجتمع مسؤولون عسكريون من البلدين في موسكو على هامش مؤتمر للأمن، بحسب ما ذكرت الأربعاء إحدى وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.

وأشارت آنا جاكوبس، كبيرة محللي شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الزيارات وإعادة فتح السفارات تمثل إجراءات مهمة لبناء الثقة بين البلدين.

وقالت جاكوبس «التقارب السعودي الإيراني لا يزال في مراحله الأولى، ولا يزال من غير الواضح تمامًا كيف سيتعامل الجانبان مع نقاط الخلاف العديدة بينهما».

وتابعت أنّ «استئناف العلاقات الدبلوماسية والمشاركة في مزيد من الحوار هي بداية جيدة، ولكن من الصعب معرفة ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا لحل القضايا العالقة طويلة الأمد في علاقتهما».

وأعقبت المصالحة الإيرانية - السعودية سلسلة من التغييرات في المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط، فقد أعادت المملكة علاقاتها مع سورية التي استأنفت نشاطها الكامل في جامعة الدول العربية. كما كثفت الرياض جهود السلام في اليمن حيث تقود تحالفًا عسكريًّا يدعم الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين القريبين من إيران.

قضية حقل الغاز المتنازع عليه

وفي سابقة أخرى منذ مارس، اجتمع مسؤولون عسكريون من البلدين في موسكو على هامش مؤتمر للأمن، بحسب ما ذكرت، الأربعاء، إحدى وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. وفي نفس الوقت، أصدر البلدان بيانات متعارضة حول حقل غاز متنازع عليه تعتزم السعودية تطويره مع الكويت.

وترغب إيران أيضًا في استكشاف الحقل البحري المعروف بـ«آرش» في إيران و«الدرة» في الكويت والسعودية، والذي لطالما شكّل مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة. وقالت جاكوبس «لا ينبغي أن يكون الخلاف حول حقل غاز آرش/الدرة عقبة رئيسية أمام تحسين العلاقات، وقد يكون حتى فرصة للحوار». وأضافت «لكن من وجهة نظر السعودية، فهم أكثر قلقًا بشأن اليمن والتهديدات للأمن البحري في الخليج والملفات الإقليمية مثل سورية».

وتنخرط الرياض في مفاوضات بشأن صفقة محتملة، لا يزال يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها بعيدة المنال، من شأنها أن تعترف بإسرائيل مقابل شروط تشمل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وتنازلات من إسرائيل بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.