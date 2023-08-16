«بترا»: الجيش الأردني يسقط طائرة مسيَّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أسقط الجيش الأردني طائرة مسيَّرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، على ما أعلنت، اليوم الأربعاء، وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، ونقلت عنها وكالة «رويترز».

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري بالقوات المسلحة الأردنية قوله إن «قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».

إسقاط مسيرة قادمة من سورية محملة بمواد مخدرة

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيَّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محملة بمواد مخدرة، وذلك على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية.

ونقلت إذاعة القوات المسلحة الأردنية عبر صفحتها على «فيسبوك» عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله «إن المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت الأحد، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».

وبيَّن المصدر أنه من خلال الرصد والمتابعة «جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال»، مشيرًا إلى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.