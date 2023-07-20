الخارجية العراقية تدين حرق سفارة السويد

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية العراقية «بأشد العبارات»، الخميس، حرق سفارة مملكة السويد لدى بغداد، داعيةً إلى إطلاق «تحقيق عاجل» في الحادثة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة ونقلته وكالة «فرانس برس» أن «الحكومة العراقية أوعزت إلى الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بهدف كشف ملابسات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل ومحاسبتهم وفق القانون».

حرق السفارة السويدية في العراق

وأضرمت النيران في السفارة السويدية في بغداد، فجر الخميس، خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما شاهد مراسل «فرانس برس»، وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.

وشاهد مراسل «فرانس برس» من سطح مبنى في الحي الذي تقع فيه السفارة السويدية الدخان يتصاعد من مبنى السفارة، المحاط بعشرات المتظاهرين ووسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.

ولم يكن ممكنا على الفور معرفة ما إذا كانت السفارة فارغة لحظة الهجوم. ولم تعلق قوات الأمن العراقية أو السلطات على الفور على الحادثة.

تجمع أمام السفارة العراقية في السويد

ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، الخميس.

وقال متظاهر شابّ لـ«فرانس برس» من أمام السفارة السويدية في بغداد: «ها نحن هنا اليوم لم نحتمل إلى الصباح وقد دخلناها فجرا والحمد الله رب العالمين وأحرقنا السفارة السويدية»، مرددا اسم «مقتدى مقتدى مقتدى»، في إشارة إلى رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري.

حرق المصحف في السويد

وأضاف المتظاهر أن «أبناء التيار الصدري تحركوا بعد السماح للاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا بحرق نسخة من المصحف في السويد مرة جديدة».

وموميكا الذي يريد حرق المصحف في السويد، هو لاجئ عراقي هناك، وقام في 28 يونيو كذلك بحرق صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى. ودفع ذلك بمناصرين للتيار الصدري في العراق إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد في 29 يونيو.