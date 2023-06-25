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مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 01:43 مساء
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية
إجلاء ضحايا القصف الروسي على جسر الشغور. (الدفاع المدني السوري)
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أعلن الدفاع المدني السوري مصرع 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف جوي روسي على سوق الهال للخضراوات والفواكه غرب إدلب.

وأكد الدفاع المدني السوري في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الضحايا سقطوا نتيجة «مجزرة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية باستهدافها سوقاً للخضراوات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور غرب إدلب» اليوم الأحد.

«غارات إرهابية» للطيران الروسي
ووصف الدفاع المدني السوري الواقعة بـ«الغارات الإرهابية» من الطيران الروسي، معلقا «على مشارف العيد خرجوا آملين بالحصول على قوت يومهم، لتحرمهم الطائرات الروسية وغاراتها الإرهابية اليوم الأحد على سوق الخضار في جسر الشغور، من هذه الفرحة وتسلبهم حياتهم».

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وتابع «عشرات العوائل سيمر عليها العيد حزيناً وعشرات الأطفال سيفقدون حضن آبائهم وفرحة العيد بسبب إجرام النظام وروسيا بحق المدنيين».

وقل القصف الروسي على المدن السورية خلال الشهور الماضية على وقع العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا، والتي خففت هجمات موسكو الموالية لنظام بشار الأسد في دمشق.

إجلاء ضحايا القصف الروسي على جسر الشغور. (الدفاع المدني السوري)
إجلاء ضحايا القصف الروسي على جسر الشغور. (الدفاع المدني السوري)
إجلاء ضحايا القصف الروسي على جسر الشغور. (الدفاع المدني السوري)
إجلاء ضحايا القصف الروسي على جسر الشغور. (الدفاع المدني السوري)
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