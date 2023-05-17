«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنذر بجولة جديدة من التصعيد والصدام في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

تنذر «مسيرة الأعلام» التي تستعد الحكومة الإسرائيلية لتنظيمها للمستوطنين في قلب مدينة القدس غدًا الخميس، بجولة جديدة من التصعيد والصدام مع الفلسطينيين، وسط دعوات لرفع العلم الفلسطيني في جميع ساحات الوطن.

وستُنظم المسيرة، التي يُعدها الفلسطينيون استفزازًا متعمدًا، غدًا الخميس، وتشق طريقها عبر أبواب البلدة القديمة، من «باب العمود» حتى «حي المغاربة»، لتحطّ في ساحة البراق. ويشارك فيها جماعات يمينية متطرفة، سيسيرون ملوّحين بالأعلام الإسرائيلية»، بحسب «يورو نيوز».

وتتجلّى التعبئة الإسرائيلية قُبيل ما يُسمّى «مسيرة الأعلام»، التي تُنظمها جهات إسرائيلية سنويًا، لإحياء ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967، والذي يسمونه «يوم توحيد القدس»، وإحلال السيادة الإسرائيلية على المدينة والأماكن الدينية اليهودية فيها.

الحراك الشبابي المقدسي يدعو إلى لتصدّي لاقتحام ساحة الأقصى

وبينما رفع الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب ودفعت بتعزيزات استعدادًا للمسيرة، التي أكد نتنياهو أنه لم يطرأ حتى اللحظة أي تعديل على مسارها، انطلقت الدعوات الفلسطينية لرفع العلم الفلسطيني ميدانيًا في كل الساحات، وأعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس يومي الخميس والجمعة أيامًا للعلم الفلسطيني.

- الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

- وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

ودعا الحراك الشبابي المقدسي للتصدّي للاقتحام في ساحة الأقصى صباحًا، ولمسيرة الأعلام في ساحة باب العامود من بعد الظهر، وأن تكون كل ساحات فلسطين والخارج معهما.

كما دعت لجنة «القدس والأقصى»، بالمجلس التشريعي الفلسطيني، إلى إعلان النفير العام لكل الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وحشد الجماهير والنخب دفاعًا عن مدينة القدس.

(مسيرة الأعلام) يوم مواجهة، ويوم ثورة

وقال مشير المصري، القيادي البارز في حركة حماس: «رسالتنا لشعبنا الثوري أينما كان، أن يحوّل هذا اليوم (مسيرة الأعلام) إلى يوم مواجهة، ويوم ثورة، ويوم عصيان في وجه الاحتلال، للتعبئة أينما كان، وخاصة في الضفة والقدس لمواجهة هذا المحتل الصهيوني، وتحويل نقاط التماس إلى نقاط اشتباكات وثورة».

وأضاف المصري قوله: «إذا أراد هذا العدو أن تكون حرباً دينية، كما يحاول عبر مسيرة العلم، وعبر عقود من السيطرة الدينية على المسجد الأقصى والقدس والتقسيم الزماني والمكاني، فنحن كذلك على استعداد لخوض المعركة». من جهة أخرى، أعلنت جماعات يمينية إسرائيلية أنها تسعى لحشد خمسة آلاف إسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى في اليوم ذاته.