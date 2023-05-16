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الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 08:33 صباحا
الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية من الشرطة الإسرائيلية، 5 مايو 2022. (أ ف ب)
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أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، صباح اليوم الثلاثاء، في حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) «نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

جولات استفزازية وطقوس تلمودية
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن «عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد».

وطبقا للوكالة، «تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، فضلًا عن إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة».

- تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

كثفت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم، لإفشال «مسيرة الأعلام» الاستيطانية، والمنوي تنظيمها  بعد غد الخميس، في ذكرى ما يُسمى «يوم توحيد القدس».

انتهاكات واقتحامات من المستوطنين يوميا
وأكدت الدعوات ضرورة الحشد في الفجر تفاديًا «للتقييد الذي يُتوقع أن تفرضه قوات الاحتلال على أبواب المسجد مع ساعات الصباح».

وأشارت الوكالة إلى أن «نشطاء من جماعة (العودة إلى جبل الهيكل) المتطرفة قدموا طلبًا رسميًا للسماح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى عبر باب الأسباط، أثناء المسيرة الاستفزازية».
وبحسب الوكالة، «يشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا».

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