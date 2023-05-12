  • Alwasat News
Atwasat

وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 10:21 صباحا
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة
صاروخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. (وكالة غزة الآن)
alwasat radio

توفى شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، بعد ساعات من إصابته في غارة جوية شنتها طائرات حربية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن شابا يبلغ (38 عاما) قضى متأثر بجراحه خلال تلقيه العلاج في مستشفى، بفعل إصابته في غارة إسرائيلية، على شمال قطاع غزة الليلة الماضية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أسوأ موجة عدوان منذ أغسطس 2022
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن وفاة الشاب الأخير، ترفع إجمالي عدد «الشهداء» الفلسطينيين إلى 31 من بينهم 6 أطفال و3 سيدات وإصابة 93 آخرين، منذ بدء الدعوان الإسرائيلي على غزة فجر الثلاثاء الماضي.

- مقتل 28 فلسطينيًا في ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي

وهذه أسوأ موجة عدوان يشهدها قطاع غزة منذ أغسطس 2022، عندما «استشهد»، نحو 49 فلسطينيا من بينهم 19 طفلا في غارات للاحتلال الإسرائيلي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وشن الاحتلال الإسرائيلي أربع حروب على قطاع غزة في الفترة من 2008 إلى 2021 فضلا عن عدد كبير من جولات العدوان، ما خلف آلاف القتلى والمصابين الفلسطينيين ودمار هائل في المنازل والبنى التحتية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى

الهلال يجتاز التحدي ويتصدر المجموعة الأولى
متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟

متى يجب عليك استبدال فلتر الوقود بسيارتك؟
كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير

كازا باستا إيطالية شهية وسريعة التحضير
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس

دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»

إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لـ«تويتر»
أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله

أميركية ألفت كتابًا عن الحزن على وفاة زوجها.. وأُدينت بقتله
«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها

«النقد الدولي»: تداعيات خطيرة للغاية حال تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها
بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات
2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا

2022 الأكثر حرارة في المغرب منذ أربعين عامًا
قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة ...
في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر الضرر

في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال يواصل غاراته على غزة.. وحصيلة القتلى ترتفع إلى 25
الاحتلال يواصل غاراته على غزة.. وحصيلة القتلى ترتفع إلى 25
السفير السعودي لدى اليمن: مستحيل التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة بين أطراف الحرب
السفير السعودي لدى اليمن: مستحيل التنبؤ بموعد إجراء محادثات ...
فرنسا تفتح تحقيقا بعد مقتل أحد مواطنيها بحادث جربة التونسية
فرنسا تفتح تحقيقا بعد مقتل أحد مواطنيها بحادث جربة التونسية
مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف «إراقة الدماء» في غزة
مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف «إراقة الدماء» في غزة
مقتل 28 فلسطينيًا في ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي
مقتل 28 فلسطينيًا في ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟...
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة ......
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان
القاهرة تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري المصري في السودان...
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان
دفعة جديدة من حافلات الإجلاء تصل مصر من السودان...
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة ......
المزيد
إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
إطلاق قذائف من غزة باتجاه القدس لأول مرة منذ بدء العدوان ......
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة
وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع ......
اتفاق طرفي النزاع في السودان على قواعد إنسانية دون توافق على وقف النار
اتفاق طرفي النزاع في السودان على قواعد إنسانية دون توافق على......
مقتل 28 فلسطينيًا في ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي
مقتل 28 فلسطينيًا في ثلاثة أيام من القصف الإسرائيلي...
مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف «إراقة الدماء» في غزة
مصر والأردن وفرنسا وألمانيا تدعو إلى وقف «إراقة الدماء» في ......
المزيد