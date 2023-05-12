وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

توفى شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، بعد ساعات من إصابته في غارة جوية شنتها طائرات حربية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر، أن شابا يبلغ (38 عاما) قضى متأثر بجراحه خلال تلقيه العلاج في مستشفى، بفعل إصابته في غارة إسرائيلية، على شمال قطاع غزة الليلة الماضية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أسوأ موجة عدوان منذ أغسطس 2022

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن وفاة الشاب الأخير، ترفع إجمالي عدد «الشهداء» الفلسطينيين إلى 31 من بينهم 6 أطفال و3 سيدات وإصابة 93 آخرين، منذ بدء الدعوان الإسرائيلي على غزة فجر الثلاثاء الماضي.

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وهذه أسوأ موجة عدوان يشهدها قطاع غزة منذ أغسطس 2022، عندما «استشهد»، نحو 49 فلسطينيا من بينهم 19 طفلا في غارات للاحتلال الإسرائيلي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وشن الاحتلال الإسرائيلي أربع حروب على قطاع غزة في الفترة من 2008 إلى 2021 فضلا عن عدد كبير من جولات العدوان، ما خلف آلاف القتلى والمصابين الفلسطينيين ودمار هائل في المنازل والبنى التحتية.